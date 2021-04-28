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16:29   28 Апреля 2021
Общество

Россиянам рассказали о последствиях употребления алкоголя при вакцинации от COVID-19

Россиянам рассказали о последствиях употребления алкоголя при вакцинации от COVID-19

Алкоголь считается противопоказанием до и после процедуры вакцинации от коронавируса. Ученый из США Кристофер Томпсон рассказал, чем чревато употребление спиртного в этот период.

Томпсон, занимающий должность доцента кафедры биологии в Университете Лойола, объяснил влияние алкоголя на организм. Оказалось, что выпитые горячительные напитки отрицательно сказываются на иммунной системе и реакции на вакцину.

Специалист отметил, что наличие алкоголя в крови приводит к уменьшению эффективности иммунитета. Как следствие, это грозит снижением дальнейшей защиты организма от вируса. По словам Томпсона, спиртное провоцирует функциональную дисрегуляцию большинства иммунных клеток, а также увеличивает воспаления и количество провоспалительных молекул по всему телу.

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#алкоголь #вакцина #коронавирус

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