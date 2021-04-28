МИД РФ пообещал ответить на отключение от SWIFT

Министерство иностранных дел России прокомментировало угрозы отключения страны от системы SWIFT.

Министерство иностранных дел России прокомментировало угрозы отключения страны от системы SWIFT.

Российские дипломаты отметили, что уверенно себя чувствуют в вопросе возможного отключения России от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

"Пусть попробуют, Москва ответит", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в МИД РФ предположили, что вряд ли Запад осмелится пойти на такой шаг.