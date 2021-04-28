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16:29   28 Апреля 2021
Политика

МИД РФ пообещал ответить на отключение от SWIFT

МИД РФ пообещал ответить на отключение от SWIFT

Министерство иностранных дел России прокомментировало угрозы отключения страны от системы SWIFT.

Российские дипломаты отметили, что уверенно себя чувствуют в вопросе возможного отключения России от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

"Пусть попробуют, Москва ответит", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в МИД РФ предположили, что вряд ли Запад осмелится пойти на такой шаг.

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#россия #запад #swift

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