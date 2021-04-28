16:29 28 Апреля 2021Политика
МИД РФ пообещал ответить на отключение от SWIFT
Министерство иностранных дел России прокомментировало угрозы отключения страны от системы SWIFT.
Министерство иностранных дел России прокомментировало угрозы отключения страны от системы SWIFT.
Российские дипломаты отметили, что уверенно себя чувствуют в вопросе возможного отключения России от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).
"Пусть попробуют, Москва ответит", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в МИД РФ предположили, что вряд ли Запад осмелится пойти на такой шаг.