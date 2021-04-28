Депутат ЗакСа Коростелев потребует уволить главу минприроды Забайкалья

Депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Константин Коростелев намерен поднять вопрос об отстранении главы минприроды региона Сергея Немкова от должности.

Депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Константин Коростелев намерен поднять вопрос об отстранении главы минприроды региона Сергея Немкова от должности.

Во время совещания по мусороперерабатывающему предприятию депутат ЗакСа лично сказал министру природных ресурсов Забайкалья, почему он собирается поднять вопрос о его увольнении.

"Я вынужден на ближайшей сессии Законодательного Собрания вынести вопрос о вашем снятии. Нам такая работа не нужна", — заявил Коростелев.

Коростелев настоял, чтобы в краевом минприроды провели совещание на тему создания мусороперерабатывающего завода. В свою очередь Немков пообещал организовать этическую комиссию в отношении депутата.