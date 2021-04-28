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16:27   28 Апреля 2021
Политика

Депутат ЗакСа Коростелев потребует уволить главу минприроды Забайкалья

Депутат ЗакСа Коростелев потребует уволить главу минприроды Забайкалья

Депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Константин Коростелев намерен поднять вопрос об отстранении главы минприроды региона Сергея Немкова от должности.

Во время совещания по мусороперерабатывающему предприятию депутат ЗакСа лично сказал министру природных ресурсов Забайкалья, почему он собирается поднять вопрос о его увольнении.

"Я вынужден на ближайшей сессии Законодательного Собрания вынести вопрос о вашем снятии. Нам такая работа не нужна", — заявил Коростелев.

Коростелев настоял, чтобы в краевом минприроды провели совещание на тему создания мусороперерабатывающего завода. В свою очередь Немков пообещал организовать этическую комиссию в отношении депутата.

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#забайкальский край #немков #коростелев

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