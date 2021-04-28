Поляки осудили инцидент с российским флагом на матче чемпионата мира по шашкам

Жители Польши вступились за шашистку из России, выразив свое негодование из-за снятия флага РФ прямо во время партии.

Жители Польши не оставили без внимания произошедшее на матче чемпионата мира по шашкам, когда во время игры со стола убрали российский флаг.

Матч по стоклеточным шашкам прошел в Польше, за победу сражались действующая обладательница мировой шашечной короны, россиянка Тамара Тансыккужина и претендентка Наталья Садовская из Польши. На столе рядом с каждой участницей стояли флаги — символика страны.

Неожиданное действие со стороны председателя щецинского клуба «Адмирал ПК Бест» Яцека Павлицкого, а именно удаление таблички с именем россиянки и флага РФ со стола, выбили из колеи не только Тансыккужину, но и читателей польского издания Gazeta. Поляки обрушились с негодованием на организаторов соревнований.

«Мне интересно, зачем при помощи подобных "новостей" накаляют и без того неважную атмосферу в отношениях с Россией. От этого нет никакой пользы. Разжигание ненависти и натравливание одних на других — чистая глупость», «Как это мелко!» – написали читатели под статьей издания.

Ранее, Польша принесла извинения за снятый флаг во время матча.