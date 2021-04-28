США исчерпали свои козыри в схватке против «Северного потока – 2»

Эксперт Станислав Митрахович объяснил, почему газопровод нужно достроить до сентября 2021 года.

Демократ Джозеф Байден уже 100 дней находится у власти в США, а страна до сих пор не согласовала с Германией позиции по российскому газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2»). Американские чиновники говорят о том, что проект стал настоящим камнем преткновения между Берлином и Вашингтоном, а нынешний глава Белого дома не торопится разрешать этот вопрос.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с информационным изданием Baltnews выразил точку зрения, что Америке больше нечем воздействовать на немецкое правительство.

«И при [экс-президенте США] Дональде Трампе боролись с проектом ["СП-2"], и не только американская администрация, но и другие политические силы в Америке. То есть у них это был такой двухпартийный консенсус относительно борьбы с проектом. И при новом президенте Джо Байдене это продолжается, даже назначается спецпосланник для этого. Я не вижу каких-то новых аргументов или козырных карт, которые они могут вытащить из кармана, потому что перебрали все, что было», — заявил специалист.

По мнению Станислава Митраховича, у Соединенных Штатов есть лишь один шанс остановить строительство «Северного потока — 2» — перейти к эскалации геополитического конфликта с Германией. Это, в свою очередь, может навредить американским интересам. Вашингтон на такой шаг не пойдет, поскольку «игра не стоит свеч», полагает эксперт, поэтому «СП-2» будет достроен уже в скором времени.

«Возможно, потом Америка будет пытаться еще через своих союзников мешать нормальной работе газопровода и давить на Германию, чтобы последняя каким-то образом ограничила пропускные способности газопровода через свое законодательство, но это на перспективу. Пока что даже сама достройка, она уже будет для Америки большой проблемой, но это все в условиях нынешней власти, которая есть в Германии», — добавил спикер.

Главная задача для России сейчас – завершить строительство газопровода до сентября 2021 года. Если к власти в Германии придет «зеленый» канцлер, у Джо Байдена будет куда больше рычагов давления на Берлин, подвел черту Митрахович.

Справка ПС

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что «СП-2» заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.