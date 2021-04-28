Расчленившей рэпера Картрайта Марине Кохал продлили арест

Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего супруга и рэпера Энди Картрайта, оставили под арестом до 30 июня 2021 года.

Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего супруга и рэпера Энди Картрайта, оставили под арестом до 30 июня 2021 года.

Решение о продлении меры пресечения вынес Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Кохал ранее предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.

На заседании суда сторона защиты просила избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру. Однако суд продлил арест Кохал.

Также психиатрическая экспертиза не выявила отклонений у Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта. Женщину признали вменяемой, сообщил ее адвокат Сергей Лукьянов. Он отметил, что девушка имеет психическое расстройство. Ее второй адвокат Ирина Скурту добавила, что оно не является заболеванием.