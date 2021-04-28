Рубль и евро вытесняют доллар из внешней торговли РФ

Впервые более 50% годового экспорта было реализовано не в американской валюте.

Внешняя торговля России продолжает переходить с доллара на рубль. Итог четвертого квартала 2021 года показал, что впервые больше половины российского экспорта было реализовано не в американской валюте. Об этом сообщило издание «Известия».

Впрочем, весомого увеличения доли российской валюты в расчетах так и не произошло. Автор статьи уточняет, что, как и прежде, иностранные государства ближнего зарубежья готовы поставлять в РФ свои товары за рубли, однако покупать продукцию предпочитают в иной валюте.

Отказ от доллара во внешней торговле затрагивается не в первый раз. Так, на 2014 год доля доллара в российском экспорте товаров и услуг составляла 75-80%. После чего последовало заключение соглашений о торговле в национальных валютах. Однако реализовать пакты удалось только к 2017 году, когда «популярность» расчетов в иностранной валюты пошла на спад. Во втором квартале 2020 года использование доллара в российском экспорте снизилось до 60%, а к концу года — до 48%.

По данным Банка России именно евро занял некоторую часть, принадлежащую доллару во внешнеэкономической деятельности РФ. Так, в 2014 году доля евро не превышала 10%, тогда как к концу 2020 года достигла 37%. По версии издания, значимый вклад внес Китай, который до 75% торговли с РФ ведет в евро. Стоит отметить, что в 2018 году этот показатель не превышал 1%.

Американское агентство Bloomberg отмечает, что решение «Роснефти» в 2019 году вести расчеты в евро при поставках в КНР также сыграло свою роль в ослаблении «гегемонии» доллара. Примеру крупнейшей нефтяной компании последовали многие частные фирмы.

Эксперты считают, что евро может занять позицию доллара на арене российского экспорта, потому как уверены в «безопасности» валюты, если учесть санкционные риски.

Эксперт инвесткомпании «Универ Капитал» Сергей Дроздов объяснил, что России будет сложно извлечь выгоду из замены доллара на евро. Впрочем, политика США вынуждает многие страны искать альтернативу валюте, так как Вашингтон использовал и использует доллар для экономических манипуляций.

Доцент кафедры «Фондовых рынков и финансового инжиниринга» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов рассказал, почему именно евро считается стабильным и выгодным активом на валютном рынке.

Он объяснил, что Евросоюзу потребуется соглашение всех стран-участников, для того чтобы ввести какие-либо санкции. По мнению эксперта, процедура технически сложна и затратит много времени, поэтому санкционные риски для евро в несколько раз меньше.

А шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев отметил, что в вопросе выбора устойчивой валюты для международных расчетов есть не только политическая, но и финансовая сторона.

«Риски размывания долларовой денежной массы из-за интенсивной работы печатного станка федрезерва и бесконечных американских "стимулирующих" экономику программ стоимостью в триллионы долларов — реальны, и могут шаг за шагом вести и дальше к плавному обесцениванию доллара по отношению к корзине из остальных главных валют», — высказал мнение эксперт.

Напомним, в январе ЦБ опубликовал данные, согласно которым рубль закрепил положение во внешней торговле со странами ЕАЭС в период с 2013 по 2019 годы.