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15:44   28 Апреля 2021
Политика

Экс-советник главы Перми Неганов рассказал о депутатских амбициях

Экс-советник главы Перми Неганов рассказал о депутатских амбициях

Директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов выдвинул свою кандидатуру для участия в праймериз "Единой России".

Известно, что Неганов планирует баллотироваться в Заксобрание Пермского края по региональной группе "Орджоникидзевская № 8". Выдвижение кандидатов продлится до 29 апреля, предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая, все желающие смогут проголосовать на Госуслугах. По итогам "Единая Россия" выдвинет победителей на выборы в Пермскую Гордуму, а также краевой парламент и Госдуму РФ.

Неганов начинал карьеру в должности главреда издания "Пермские новости", затем работал политическим советником главы города, трудился в краевой администрации. В 2015 году он возглавил Пермский государственный архив социально-политической истории.

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