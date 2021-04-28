Экс-советник главы Перми Неганов рассказал о депутатских амбициях

Директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов выдвинул свою кандидатуру для участия в праймериз "Единой России".

Директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов выдвинул свою кандидатуру для участия в праймериз "Единой России".

Известно, что Неганов планирует баллотироваться в Заксобрание Пермского края по региональной группе "Орджоникидзевская № 8". Выдвижение кандидатов продлится до 29 апреля, предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая, все желающие смогут проголосовать на Госуслугах. По итогам "Единая Россия" выдвинет победителей на выборы в Пермскую Гордуму, а также краевой парламент и Госдуму РФ.

Неганов начинал карьеру в должности главреда издания "Пермские новости", затем работал политическим советником главы города, трудился в краевой администрации. В 2015 году он возглавил Пермский государственный архив социально-политической истории.