Вице-спикер Госдумы назвал бессмысленным ультиматум ПАСЕ в отношении России
Ультиматумы Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) и Комитета министров Совета Европы в отношении Российской Федерации бессмысленны.
Об этом рассказал глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. По его словам, российская сторона не потерпит надзирательного тона и выйдет из организации в случае запуска трехстороннего механизма.
"На самом деле ультиматумы с Россией не пройдут. <...> Поэтому никакие эти решения исполняться не будут нами. Все эти ультиматумы со стороны ассамблеи или со стороны комитета министров тоже бессмысленны", — отметил он.
Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько призвал лишить слова в ПАСЕ украинского политика Алексея Гончаренко и всю делегацию Украины, сообщал "Царьград".