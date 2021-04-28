В башкирском Межгорье заменят руководителя

Глава ЗАТО Межгорье Илья Терехов покинул свой пост. Чиновник написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Глава ЗАТО Межгорье Илья Терехов покинул свой пост. Чиновник написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Накануне обращение рассмотрели местные депутаты. Об этом РБКсообщил секретарь совета Андрей Томин.

Конкурс на замещение должности объявят после подготовки соответствующих нормативных документов. Временно исполняющим обязанности руководителя Межгорья стал первый заместитель главы муниципалитета Вячеслав Калугин.

Илью Терехова утвердили на пост главы администрации в мае 2019 года. До этого в течение месяца он руководил городом в качестве исполняющего обязанности. Также чиновник работал в качестве первого заместителя мэра.