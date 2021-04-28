Курганский депутат переехал волка на снегоходе и насмехался над его смертью

Видеоролик, на котором депутат Курганской областной Думы Денис Хахалов и его товарищи жестоко расправляются с волком, переезжая его на снегоходе, заинтересовал правоохранителей.

Видеоролик, на котором депутат Курганской областной Думы Денис Хахалов и его товарищи жестоко расправляются с волком, переезжая его на снегоходе, заинтересовал правоохранителей.

Кадры, на которых охотники издеваются над диким животным, появились в Сети. Придавив окровавленного волка снегоходом, участники видео начали смеяться и засовывать ему в пасть ружье. За кадром слышно, как кто-то из них радостно говорит "вот это сафари".

Сам Хахалов попытался поставить ногу на морду умирающего в мучениях зверя и позирует с довольным видом. Региональное ГУ МВД начало проверку по факту публикации данного материала. Заявление также подали представители Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, в нем говорится, что ни у кого из охотников не было разрешения на отстрел волков.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Хахалова с позором исключат из "Единой России". Кроме того, партия обратится в прокуратуру с просьбой проверить его действия на предмет наличия признаков уголовного преступления.