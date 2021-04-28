Президент России оценил новую станцию скорой помощи в Пушкине

Президент России Владимир Путин посетил новую станцию скорой помощи №4 в городе Пушкине под Петербургом.

Президент России Владимир Путин посетил новую станцию скорой помощи №4 в городе Пушкине под Петербургом.

Главе государства показали диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. Путин также осмотрел оборудование машины скорой помощи.

"Прямо как космический корабль у вас", — отметил президент.

Он также поздравил сотрудников организации с профессиональным праздником — Днем работника скорой медицинской помощи. Отделение скорой помощи в Пушкине располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью более 2,5 тыс. квадратных метров.