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15:26   28 Апреля 2021
Общество

Президент России оценил новую станцию скорой помощи в Пушкине

Президент России оценил новую станцию скорой помощи в Пушкине

Президент России Владимир Путин посетил новую станцию скорой помощи №4 в городе Пушкине под Петербургом.

Главе государства показали диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. Путин также осмотрел оборудование машины скорой помощи.

"Прямо как космический корабль у вас", — отметил президент.

Он также поздравил сотрудников организации с профессиональным праздником — Днем работника скорой медицинской помощи. Отделение скорой помощи в Пушкине располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью более 2,5 тыс. квадратных метров.

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#путин #петербург #скорая помощь #пушкин

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