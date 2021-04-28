В Якутске согласовали измененный городской устав и бюджет

Депутаты Якутска вместе с главой города Евгением Григорьевым на заседании одобрили корректировку бюджета в сторону существенного увеличения доходной части.

Депутаты Якутска вместе с главой города Евгением Григорьевым на заседании одобрили корректировку бюджета в сторону существенного увеличения доходной части.

Принято решение увеличить бюджет города на 1,727 млрд рублей. Это произошло благодаря трансферту из республиканского бюджета. Теперь доходы Якутска составят 18,949 млрд рублей. Сфера образования дополнительно получит 368 млн рублей на ремонт IT-клуба и инклюзивного детского центра. Сфере культуры дополнительно выделят 1,6 млн рублей.

Также в устав города ввели новую статью об инициативных проектах. Также для проведения опросов граждан разрешили использовать сайт муниципалитета. Теперь, согласно уставу, собрание граждан для решения вопросов самообложения может созываться Якутской гордумой по инициативе группы жителей численностью не менее десяти человек. Органам муниципального самоуправления предоставили право на оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.