Неправильно припаркованный Lamborghini Насти Ивлеевой увез эвакуатор

Lamborghini блогера Насти Ивлеевой эвакуировали из-за нарушения правил парковки. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичного дептранса.

Lamborghini блогера Насти Ивлеевой эвакуировали из-за нарушения правил парковки. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичного дептранса.

В сообщении ведомства отмечается, что машина Ивлеевой в очередной раз была припаркована неправильно. Сегодня она оставила иномарку в Нижнем Сусальном переулке, где установлен запрещающий знак.

"Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждем вас на одной из наших спецстоянок", — говорится в публикации.

Прошлым летом телеведущая исполнила свою мечту и стала владелицей Lamborghini Aventador с двигателем мощностью 740 лошадиных сил. Стоимость такого авто составляет около 20 млн рублей. За восемь месяцев девушка нарушила ПДД почти 200 раз.