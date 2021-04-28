Медведев признался, что его попытки полюбить хип-хоп закончились ничем

Зампредседателя Совета безопасности РФ следит за музыкальными новинками, но не является их поклонником.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте» заявил, что не испытывает симпатии к рэпу, хотя и пытался неоднократно послушать музыку этого жанра.

«Слушаю свою любимую музыку из юности, но я и слушаю современную музыку и даже все современные направления пытаюсь как-то держать в поле зрения. Что-то мне нравится, а вот что-то мне совсем не близко. Я наверное разочарую многих, я уже об этом как-то говорил: вот ни рэп, ни хип-хоп меня не цепляет. Наверное это связанно с какими-то с поколенческими проблемами. Но я неоднократно пытался это делать, но вот меня как-то это не берет. Ну ничего в этом плохого нет - кому-то не нравится этот самый хардкор, например», – сообщил Медведев.

Ранее Медведев говорил, что предпочитает слушать рок. В числе его любимых русскоязычных групп: «Сплин», «Аквариум», «Би-2», «Чайф» и «Кино».

«Я когда-то в школе дискотеку вел... Я раньше в тот период слушал на самом деле совершенно определенную музыку. Не секрет - это был рок», – рассказывал Медведев в эфире «ВКонтакте» в 2020 году.

Дмитрий Медведев - ярый фанат британской рок-группы «Deep Purple». В 2011 году он, будучи президентом России, приглашал музыкантов в свою резиденцию на чай с пирогами.