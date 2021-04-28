15:12 28 Апреля 2021Политика
Дмитрий Медведев объяснил, как нужно относиться к оппозиции
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение об оппозиции. Политик охарактеризовал свои с ней отношения как конструктивные.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение об оппозиции. Политик охарактеризовал свои с ней отношения как конструктивные.
Экс-президент РФ считает, что с несистемными оппозиционерами нужно поддерживать диалог. Речь идет о случаях, когда такие люди не нарушают закон, уточнил политик. Следует нормально относиться к оппозиции, отметил зампредседателя Совбеза.
Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с заключенным Алексеем Навальным и назвал его политическим проходимцем, который пытается построить карьеру на фальшивых аргументах.