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15:12   28 Апреля 2021
Политика

Дмитрий Медведев объяснил, как нужно относиться к оппозиции

Дмитрий Медведев объяснил, как нужно относиться к оппозиции

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение об оппозиции. Политик охарактеризовал свои с ней отношения как конструктивные.

Экс-президент РФ считает, что с несистемными оппозиционерами нужно поддерживать диалог. Речь идет о случаях, когда такие люди не нарушают закон, уточнил политик. Следует нормально относиться к оппозиции, отметил зампредседателя Совбеза.

Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с заключенным Алексеем Навальным и назвал его политическим проходимцем, который пытается построить карьеру на фальшивых аргументах.

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#закон #медведев #навальный

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