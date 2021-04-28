На Камчатке могут разрешить выборы по интернету

Выборы Законодательного собрания на Камчатке теперь могут проходить в течение трех дней, а также в онлайн-формате.

Выборы Законодательного собрания на Камчатке теперь могут проходить в течение трех дней, а также в онлайн-формате.

Соответствующие изменения внесли в закон о выборах.

"Подчеркну, что решение о проведении голосования в новых форматах будет приниматься не на уровне региона, а в Центральной избирательной комиссии, с учетом всех обстоятельств", — отметили первый вице-спикер Заксобрания края Андрей Копылов.

Новую законодательную норму в виде голосования по интернету оценила и председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина. По ее словам, опыт в проведении выборов в таком формате у региона уже присутствует. В качестве примера она привела голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.