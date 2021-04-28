Медведев назвал виновных в порче отношений России и Чехии

По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, Чехия начала «дипломатическую войну» и она же должна ее закончить.

Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в прямом эфире #VKlife заявил, что выпады Чехии в сторону России говорят о том, что эта страна находится в заложниках политики США.

Так он прокомментировал инициированную Прагой «гонку высылки» дипломатов. По мнению политика, стратегия Праги неизбежно приведет российско-чешские отношения в тупик.

«По кому это ударит? По людям и по нашим отношениям. Эта страница будет перевернута, и будет упущена масса возможностей. Если они думают, что они нас этим наказали, то нет. Хотя общение будет затруднено, но ответственность всецело лежит на них», – подчеркнул политик.

Медведев отметил, что Россия никогда не становилась зачинщиком дипломатического пинг-понга. Все политические высылки начинались исключительно на Западе, и в первую очередь в США.

Зампред Совбеза также отметил, что напряженность в отношениях между странами сохранится до тех пор, пока Чехия не прекратит заниматься «уколами» России.

«Государство принимает решение о высылке дипломатов, понятно, что ввиду существующих международных правил дипломатической практики последуют зеркальные или даже асимметричные меры», – сказал Медведев.

17 апреля Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за того, что полиция якобы нашла доказательства причастности двух офицеров ГРУ из РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия в свою очередь отправила на родину 20 чешских представителей.

22 апреля МИД Чехии принял решение сократить представительство российских дипломатов до того уровня, который остается в Москве, то есть выслать из страны еще 70 человек.