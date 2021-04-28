Певцов заявил о необходимости тотального биометрического контроля мигрантов

Артист убежден, что подобная мера поможет снизить рост преступлений.

Народный артист России и общественный деятель Дмитрий Певцов выступил за введение тотального биометрического контроля мигрантов. Дискуссия на эту тему развернулась на творческой встрече с жителями района Алтуфьево.

Необходимость такой меры актер проиллюстрировал статистикой: за три месяца текущего года, по сравнению с тем же периодом 2020-го года, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 48%. Да и в целом количество правонарушений, совершенных выходцами из соседних республик выросло на 32% за первый квартал 2021 года. Инициативу МВД ввести для иностранцев в России электронные патенты Певцов находит недостаточной мерой.

«Именно потому у мигрантов надо в обязательном порядке брать на границе отпечатки пальцев и образцы биоматериалов, чтобы поставить заслон этнической преступности. Электронные патенты, предложенные МВД — условие необходимое, но недостаточное. Нужен биометрический контроль», — призвал Певцов.

Таким образом, полагает артист, это предотвратит возвращение в Россию по чужим или поддельным документам тех, кто нарушал законы РФ. Певцов отметил, что практика биометрического контроля успешно применяется в Великобритании, Японии, Бразилии, Индонезии. Ведь подложные документы мигрантам фабрикуют даже в Москве. На днях ФСБ ликвидировала пять таких подпольных типографий.

С предложением Дмитрия Певцова согласна руководитель вокальной студии «Аплодисменты» Ольга Лавренчук, которую тревожит статистика совершенных мигрантами преступлений.

«У нас в студии занимаются дети и взрослые, у меня самой ребенок, и порой страшно пройти по улице, зная о таких новостях. Или после рассказов соседей и коллег. Необходимо ужесточить контроль, ведь безопасность – это главное, что необходимо людям в своей стране», — рассуждает она.

Наряду с ростом количества преступлений, совершенных иностранными гражданами, в Москве наблюдается рост цифр по приему в гражданство РФ.