Франция через 40 лет решила выдать Италии членов «красных бригад»

Укрывшихся во Франции радикальных сторонников идей коммунизма могут предать итальянскому суду за преступления сорокалетней давности.

По всей Франции начались задержания членов «красных бригад» (Brigate Rosse – итал.) — леворадикальных подпольных организаций, которые действовали в Италии в конце прошлого века. После самороспуска в 1988 году многие ее активисты бежали из страны и нашли убежище в Париже, Лионе и других крупных французских городах.

Безопасность радикалам обеспечил тогдашний президент Франсуа Миттеран. Он гарантировал им иммунитет от экстрадиции в том случае, если бывшие бойцы за идеи марксизма-ленинизма перестанут вести преступный образ жизни и докажут отсутствие судимости за насильственные действия.

В 2021 году «доктрине Миттеран» может прийти конец, сообщает телеканал France 24. Французские правоохранители задержали уже семь членов «красных бригад», которые теперь рискуют на родине отправиться прямиком под суд за террористические акты сорокалетней давности.

Brigate rosse: sette ex terroristi arrestati in Francia, tre sono in fuga #francia https://t.co/zWmtvkLlRI pic.twitter.com/F618e1ad2l — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) April 28, 2021

Свинцовая Италия

Левое политическое крыло в Италии заразилось радикализмом в конце 1969 года. 12 декабря на площади Фонтана в Милане прогремел взрыв – ультраправые экстремисты подорвали бомбу в помещении национального банка (Banca Nazionale dell’Agricoltura). 12 человек погибли на месте, еще 90 попали в госпиталь.

Теракт стал толчком для создания противоборствующей группировки. Сторонники идей коммунизма, которые большинство жителей Италии не разделяли, последовали за студентом университета северного города Тренто Ренато Курчо и его подругой Маргеритой Кагол. Молодые люди взяли на себя смелость организовать подпольную группу для борьбы за революционное государство и выход Италии из НАТО.

Над логотипом студенты думали недолго: на знамени изобразили слегка приплюснутую звезду. Под этим символом молодые итальянцы и занялись продвижением идей Карла Маркса и Че Гевары в массы.

Капиталистической системе «бригадники» противопоставили грубую силу. Обычным делом для членов подпольной группировки стали налеты на банки, университеты, фабрики и заводы. Взрывов и перестрелок, организованных «красными бригадами», в Италии было так много, что период с 1960 по 1980-е годы в стране помнят, как «свинцовые 70-е».

Противостояние левых и правых сил периодически выливалось в полноценные военные действия на улицах итальянских городов. Еще «веселее» становилось, когда в ситуацию вмешивались мафиози: «крестные отцы» были недовольны, когда на подконтрольных им территориях производств гремели выстрелы.

Современники отмечали, что в те годы многие итальянцы говорили о «гражданской войне низкой интенсивности» — так много терактов и перестрелок было на улицах.

Справедливая Европа

После того, как члены «красных бригад» похитили и убили политика Христианско-Демократической партии Альдо Моро, полиция всерьез взялась за ликвидацию группировки. В течение 1980-го года служители Фемиды арестовали около 120 тысяч левых радикалов, однако примерно 600 «бригадникам» удалось сбежать. Около двухсот человек отправились на африканский континент, а остальные 300 нашли убежище во Франции.

Отношения двух европейских стран тут же накалились. Париж не спешил выдавать «красных беглецов», а через некоторое время президент Франсуа Миттеран и вовсе даровал им иммунитет от экстрадиции. Из условий были только отсутствие судимости за лишение жизни другого человека и готовность отречься от революционной борьбы и законов преступного мира.

Больше 30 лет Италия пыталась вернуть сбежавших членов «красных бригад» домой, чтобы провести над ними справедливый суд, но Франция всегда отвечала отказом. В среду, 28 апреля, стало известно о задержании семи человек, которые в дальнейшем могут быть переправлены в Рим для следственных мероприятий. Еще трое предполагаемых «экс-террористов» находятся в бегах.

«Предательство» со стороны французских властей осудил адвокат задержанных Ирен Террель:

«Эти люди живут под защитой Франции с 1980-х годов. Они начали здесь новую жизнь со своими детьми и внуками, которая видна всем».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объяснил столь запоздалый ответ на присутствие в стране левых радикалов. По его словам, в наши дни государствам нужно работать над взаимным доверием. Не исключено, что свое влияние также оказали участившиеся теракты, от которых Франция страдает последние несколько лет.

«Франция, также пострадавшая от терроризма, понимает абсолютную необходимость обеспечения справедливости для жертв. Эта передача [задержанных радикалов Франции] может показать необходимость возведения справедливой Европы, в которой взаимное доверие будет в центре внимания», — сообщил Дарманен.

В пятницу, 23 апреля, тунисец, прокричав «Аллах акбар», зарезал 49-летнюю сотрудницу полиции в городке Рамбуйе в окрестностях Парижа. Нападавшего застрелили подоспевшие правоохранители, пострадавшая скончалась от полученных ран.

После этого на имя президента Эммануэля Макрона пришло письмо от имени 20 французских отставных генералов и более 1000 офицеров различного ранга. Военнослужащие предупредили лидера о грядущей гражданской войне. Подробнее об этом можете прочитать в нашем материале.