Японским биологам удалось найти способ спасения кораллов от исчезновения

Первую клеточную линию кораллов, которая является стабильной, разработали биологи из Японии. В будущем это позволит спасти полипы от вымирания.

Первую клеточную линию кораллов, которая является стабильной, разработали биологи из Японии. В будущем это позволит спасти полипы от вымирания.

Климатические изменения могут привести к вымиранию кораллов вида Acropora tenuis. Новая разработка поможет защитить их от исчезновения. Специалисты провели эксперимент. Результаты показали, что семь из восьми клеточных культур кораллов разрастались за десять минут.

Достижение является поворотным моментом в исследовании полипов, отметили ученые. Acropora tenuis относится к виду акропоридов. Это наиболее распространенные кораллы. Они обитают в тропических и субтропических морях и составляют основу коралловых рифов.