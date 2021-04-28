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14:43   28 Апреля 2021
Политика

Руководитель Госкомрегистра Крыма уволилась после трех недель работы

Руководитель Госкомрегистра Крыма уволилась после трех недель работы

Исполняющая обязанности руководителя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Инна Смаль ушла в отставку по собственному желанию.

На сайте регионального правительства опубликовали распоряжение, согласно которому Смаль отстранили от обязанностей главы госкомитета. Заявление об увольнении она написала по собственному желанию.

"Освободить Смаль Инну Вячеславовну от должности заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по собственной инициативе", — говорится в документе.

Ранее Смаль занимала пост заместителя Госкомрегистра. На новую должность ее назначили 5 апреля после ухода Александра Спиридонова, который подал в отставку в связи с переходом на "иное направление общественно-политической деятельности".

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