ФАН опубликовал колонку Рябцевой о лицемерии Навального и его команды

Публицист Леся Рябцева привела весомые аргументы, указывающие на лицемерие блогера Алексея Навального и его команды. Колонку журналистки опубликовал ФАН.

Публицист Леся Рябцева привела весомые аргументы, указывающие на лицемерие блогера Алексея Навального и его команды. Колонку журналистки опубликовал ФАН.

Рябцева привела конкретный пример по каждому сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Публицист критикует осужденного блогера Алексея Навального за то, что он любит разбирать, где живут политики, на каком автомобиле ездят, на какие деньги приобретают одежду, в каких ресторанах обедают и куда отправляют учиться своих детей. Экс-сотрудница "Эха Москвы" пишет, что Навальный делает это так напыщенно, будто отводит взгляд от самого себя.

"Дочь блогера-оппозиционера Дарья, как известно, учится и живет в Соединенных Штатах. Даже если ее обучение в Стэнфорде было полностью компенсировано самим образовательным заведением, то проживание там, судя по всему, легло на плечи отца. Как подсчитали журналисты, за прошлый учебный год Навальный заплатил за дочь не менее двух миллионов рублей. Если эти подсчеты верны, за последующие годы ему в сумме нужно будет отдать еще не менее восьми миллионов", — акцентирует внимание Рябцева.

Семья Навального несколько лет назад, как пишут СМИ, переехала из столичного Марьино. Блогер арендовал четырехкомнатную квартиру по цене не менее 200 тыс. рублей. Основатель ФБК брать ипотеку не решается, хотя сам обещал сделать так, чтобы любой смог брать ипотечный кредит на 25–30 лет под 2,0–2,5% годовых. Рябцева объясняет, что это лишь указывает на непонимание блогера, как устроена экономика страны.

Отдельно публицист вспомнила историю с поведением Навального на суде по делу о клевете на ветерана. Блогер кричал на внука пострадавшего, что тот разъезжает в кабриолете. Рябцева уточнила, что автомобиль не принадлежит молодому человеку. По ее словам, для Навального это стало лишь поводом для упрека. Причем недальновидный, ведь сторонница блогера Любовь Соболь публиковала видео, как разъезжает на дорогом авто за границей.

"Было это сразу после "мяса" в штабах и обысков, после нескольких штрафов по обвинению в организации несанкционированных акций на общую сумму более миллиона рублей. Откуда деньги, Люба?" — задается вопросом публицист.

Еще один представитель "оппозиции" — Илья Яшин, пишет ФАН. Он неоднократно оказывался в центре скандальных событий. Рябцева указывает на то, что он ни разу "не смог внятно ответить на упреки, что живет не по средствам". Тем временем руководство ФБК сетует, что пожертвований стало меньше и платить рядовым сотрудникам стало "нечем". Публицист резюмировала, что, вероятно, ни Навальному, ни Соболь, ни Яшину нет дела до этих самых простых сотрудников, учитывая их собственные траты.