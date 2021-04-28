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14:39   28 Апреля 2021
Политика

Облдума одобрила референдум по новому часовому поясу для волгоградцев

Облдума одобрила референдум по новому часовому поясу для волгоградцев

Депутаты облдумы одобрили проведение нового референдума о переходе на волгоградское время. Соответствующее решение было принято на заседании.

Отмечается, что в апреле в избирательную комиссию региона от инициативной группы жителей города поступило ходатайство о проведении областного референдума о переводе стрелок на местное время. Уточняется, что инициативной группе дается 35 дней со дня регистрации для сбора 2% подписей от общего числа участников референдума.

Сторонники так называемого местного времени стараются добиться организации нового опроса волгоградцев относительно приоритетного часового пояса.

Ранее во время проверки было установлено, что документы отвечают требованиям российского законодательства.

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#референдум #волгоград #время

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