ВСУ задействовали ракетные комплексы "Точка-У" в ходе учений у границ Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели маневры на одном из полигонов в Херсонской области с использованием ракетных комплексов "Точка-У".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели маневры на одном из полигонов в Херсонской области с использованием ракетных комплексов "Точка-У".

Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У" продемонстрировали навыки боевой подготовки на одном из полигонов Херсонщины. Об этом информирует пресс-служба командования объединенных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Согласно данным, во время тренировки расчеты пусковых установок производили отработку слаженности действий под координацией командиров.

"Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", — приводит пресс-служба слова командующего ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Наев подчеркнул, что подчиненные командованию подразделения несут боевую службу вдоль крымской границы на южном направлении.