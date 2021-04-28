Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:33   28 Апреля 2021
Армия

ВСУ задействовали ракетные комплексы "Точка-У" в ходе учений у границ Крыма

ВСУ задействовали ракетные комплексы "Точка-У" в ходе учений у границ Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели маневры на одном из полигонов в Херсонской области с использованием ракетных комплексов "Точка-У".

Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У" продемонстрировали навыки боевой подготовки на одном из полигонов Херсонщины. Об этом информирует пресс-служба командования объединенных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Согласно данным, во время тренировки расчеты пусковых установок производили отработку слаженности действий под координацией командиров.

"Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", — приводит пресс-служба слова командующего ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Наев подчеркнул, что подчиненные командованию подразделения несут боевую службу вдоль крымской границы на южном направлении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#крым #всу #точка-у

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров