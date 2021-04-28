Медиагруппа "Патриот" начала сотрудничество с Eurasia Daily

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук рассказал о начале сотрудничества с крупным информационным агентством Eurasia Daily.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук рассказал о начале сотрудничества с крупным информационным агентством Eurasia Daily.

Агентство EADaily — канал достоверной новостной и профессиональной аналитической информации об общественно-политической и экономической жизни евразийского континента. Оно так же, как и медиацентр, специализируется на сборе экспертных мнений, классификации и анализе данных, касающихся ситуации в РФ и странах ближнего зарубежья.

Столярчук отметил, что рад новым партнерам, уточнив, что совместными усилиями получится объективно освещать политические, культурные процессы. Главный редактор EADaily Алексей Демин добавил, что данное сотрудничество для EADaily очень важно, так как информация этих СМИ является проверенной и надежной. Информацию предоставил официальный сайт Медиагруппы "Патриот".