Лавров иронично ответил на выпады Болгарии в сторону России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал выпады Болгарии в адрес Москвы из-за взрывов на оружейных складах.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал выпады Болгарии в адрес Москвы из-за взрывов на оружейных складах.

Глава российского министерства отметил, что София решила перещеголять чехов, которые обвиняли РФ во взрывах на складах оружия во Врбетице.

"Хорошо еще, что в убийстве эрцгерцога Фердинанда нас не обвиняют", — сказал Лавров.

В МИД России подчеркнули, что болгарская сторона не информировала российское посольство о расследовании взрывов, в причастности к которым подозревают граждан РФ.