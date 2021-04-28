14:20 28 Апреля 2021Политика
Лавров иронично ответил на выпады Болгарии в сторону России
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал выпады Болгарии в адрес Москвы из-за взрывов на оружейных складах.
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал выпады Болгарии в адрес Москвы из-за взрывов на оружейных складах.
Глава российского министерства отметил, что София решила перещеголять чехов, которые обвиняли РФ во взрывах на складах оружия во Врбетице.
"Хорошо еще, что в убийстве эрцгерцога Фердинанда нас не обвиняют", — сказал Лавров.
В МИД России подчеркнули, что болгарская сторона не информировала российское посольство о расследовании взрывов, в причастности к которым подозревают граждан РФ.