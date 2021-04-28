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14:20   28 Апреля 2021
Политика

Лавров иронично ответил на выпады Болгарии в сторону России

Лавров иронично ответил на выпады Болгарии в сторону России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал выпады Болгарии в адрес Москвы из-за взрывов на оружейных складах.

Глава российского министерства отметил, что София решила перещеголять чехов, которые обвиняли РФ во взрывах на складах оружия во Врбетице.

"Хорошо еще, что в убийстве эрцгерцога Фердинанда нас не обвиняют", — сказал Лавров.

В МИД России подчеркнули, что болгарская сторона не информировала российское посольство о расследовании взрывов, в причастности к которым подозревают граждан РФ.

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#лавров #мид рф #болгария

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