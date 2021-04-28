В Петербурге горит старинный дом на Петроградской стороне

Пожар произошел в бывшем доходном доме Урвича на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге.

Пожар произошел в бывшем доходном доме Урвича на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге.

По информации МЧС по Петербургу, пожар произошел днем 28 апреля в квартире на четвертом этаже площадью 60 кв. м. Спустя почти час горение удалось локализовать.

Ранг пожара, первоначально повышенный до второго номера из-за угрозы распространения огня, снизили до 1-БИС. На время тушения пожара перекрыли часть Большого проспекта. Из здания пожарные эвакуировали 40 человек. Медицинская помощь понадобилась одной жительнице этого дома.

Здание, в котором произошел пожар, построено в 1913 году как доходный дом Б. О. Урвича. Строение входит в список выявленных объектов культурного наследия. Сейчас дом используется как жилое здание.