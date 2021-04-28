Суд во Владивостоке взыскал с экс-чиновницы незаконно полученные средства

С экс-чиновницы из Приморья взыскали 1,5 млн рублей взяток за помощь в продлении алкогольных лицензий.

С экс-чиновницы из Приморья взыскали 1,5 млн рублей взяток за помощь в продлении алкогольных лицензий.

По версии следствия, бывший заместитель директора департамента лицензирования и торговли Приморья, пользуясь своим положением, осуществляла выдачу и продление лицензий на торговлю алкоголем. Судебное разбирательство началось в мае 2020 года, когда было установлено, что гражданка получила порядка 1,5 млн рублей от заинтересованных лиц.

Решение о взыскании вступило в силу только после обращения краевого прокурора в суд с соответствующим иском. Требования по данному разбирательству полностью удовлетворены.