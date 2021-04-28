Цены на гречку в России могут стабилизироваться в следующем году

С учетом высоких переходящих запасов гречневой крупы поводов для паники нет: дефицита этой продукции не ожидается, а увеличение площади засевов может привести к снижению цены.

С учетом высоких переходящих запасов гречневой крупы поводов для паники нет: дефицита этой продукции не ожидается, а увеличение площади засевов может привести к снижению цены.

Поставщики гречки в феврале предупредили магазины о вероятном повышении закупочных цен, сообщает сайт 360tv.ru. Причиной стал целый ряд обстоятельств, включая рост затрат на хранение, подорожание пленки и картона, дисбаланс рынка из-за растущих экспортных поставок.

В Минсельхозе начали разрабатывать меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на рынке. В частности, предлагается увеличить посевные площади для основных культур, включая гречиху. Это должно добавить объем предложения на рынок в следующем году.

Минпромторг обратился к основным торговым сетям за подробными сведениями о динамике цен на данную продукцию. В ведомстве полагают, что спрос россиян временно распределится между другими крупами.