14:02 28 Апреля 2021Политика
Михаил Гарус покинул пост заместителя мэра Братска по городскому хозяйству
Заммэра Братска по строительству и городскому хозяйству Михаил Гарус уходит в отставку с 30 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.
Заммэра Братска по строительству и городскому хозяйству Михаил Гарус уходит в отставку с 30 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.
Как сообщили в ведомстве, на посту заместителя главы Братска Гарус активно занимался реализацией национальных и региональных программ и проектов. Также большое внимание он уделял развитию муниципальных предприятий коммунальной сферы и газификации города.
Михаил Гарус вступил в должность в октябре 2017 года. До этого он возглавлял муниципальное предприятие "Дирекция городской инфраструктуры". О причинах ухода заммэра в отставку не уточняется. Кандидаты на вакантное место тоже не известны.