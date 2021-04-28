Михаил Гарус покинул пост заместителя мэра Братска по городскому хозяйству

Заммэра Братска по строительству и городскому хозяйству Михаил Гарус уходит в отставку с 30 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.

Заммэра Братска по строительству и городскому хозяйству Михаил Гарус уходит в отставку с 30 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.

Как сообщили в ведомстве, на посту заместителя главы Братска Гарус активно занимался реализацией национальных и региональных программ и проектов. Также большое внимание он уделял развитию муниципальных предприятий коммунальной сферы и газификации города.

Михаил Гарус вступил в должность в октябре 2017 года. До этого он возглавлял муниципальное предприятие "Дирекция городской инфраструктуры". О причинах ухода заммэра в отставку не уточняется. Кандидаты на вакантное место тоже не известны.