Закон о домашнем насилии могут принять в РФ к концу 2021 года

Законопроект против домашнего насилия может быть принят в России к концу 2021 года или в начале 2022 года, сообщила член рабочей группы по его разработке Татьяна Мерзлякова.

Законопроект против домашнего насилия может быть принят в России к концу 2021 года или в начале 2022 года, сообщила член рабочей группы по его разработке Татьяна Мерзлякова.

Совет по правам человека не сомневается, что закон все-таки будет принят. Если не в ближайшее время, то к концу текущего года или началу следующего. Совет Федерации уделяет внимание этому закону, потому что понимает, что для его принятия есть основания, рассказала Мерзлякова во время пресс-конференции.

Проект данного закона предполагает, что жертвы домашнего насилия будут ограждены от агрессоров. В качестве семейно-бытового насилия расценивается угроза или деяние, причиняющее физическое или психическое страдание.