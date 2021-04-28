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13:52   28 Апреля 2021
Общество

Закон о домашнем насилии могут принять в РФ к концу 2021 года

Закон о домашнем насилии могут принять в РФ к концу 2021 года

Законопроект против домашнего насилия может быть принят в России к концу 2021 года или в начале 2022 года, сообщила член рабочей группы по его разработке Татьяна Мерзлякова.

Совет по правам человека не сомневается, что закон все-таки будет принят. Если не в ближайшее время, то к концу текущего года или началу следующего. Совет Федерации уделяет внимание этому закону, потому что понимает, что для его принятия есть основания, рассказала Мерзлякова во время пресс-конференции.

Проект данного закона предполагает, что жертвы домашнего насилия будут ограждены от агрессоров. В качестве семейно-бытового насилия расценивается угроза или деяние, причиняющее физическое или психическое страдание.

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#россия #закон #домашнее насилие

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