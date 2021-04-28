13:45 28 Апреля 2021Политика
Песков считает, что в России не ощутят исчезновения "Медузы"
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность прекращения деятельности СМИ-иноагента.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность прекращения деятельности СМИ-иноагента.
По его словам, исчезновение в России издания "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) не будет сильно ощущаться.
Ранее Песков поддержал решение Минюста РФ признать "Медузу" СМИ-иноагентом. Представитель Кремля отметил, что это решение является абсолютно законным.