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13:45   28 Апреля 2021
Политика

Песков считает, что в России не ощутят исчезновения "Медузы"

Песков считает, что в России не ощутят исчезновения "Медузы"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность прекращения деятельности СМИ-иноагента.

По его словам, исчезновение в России издания "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) не будет сильно ощущаться.

Ранее Песков поддержал решение Минюста РФ признать "Медузу" СМИ-иноагентом. Представитель Кремля отметил, что это решение является абсолютно законным.

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