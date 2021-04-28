Песков считает, что в России не ощутят исчезновения "Медузы"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность прекращения деятельности СМИ-иноагента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность прекращения деятельности СМИ-иноагента.

По его словам, исчезновение в России издания "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) не будет сильно ощущаться.

Ранее Песков поддержал решение Минюста РФ признать "Медузу" СМИ-иноагентом. Представитель Кремля отметил, что это решение является абсолютно законным.