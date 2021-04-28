Кремль назвал досадной ситуацию с флагом РФ на турнире по шашкам в Польше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с российским флагом, который произошел на турнире по шашкам в Польше.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с российским флагом, который произошел на турнире по шашкам в Польше.

Вчера, 27 апреля, на чемпионате мира по шашкам экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий прервал игру россиянки Тамары Тансыккужиной и ее польской соперницы Натальи Садовской. Он подошел к столу и убрал наклейку с именем участницы из РФ и триколор.

Песков назвал этот инцидент досадным. Возможно именно это и стало причиной проигрыша россиянки на мировом турнире, добавил он.