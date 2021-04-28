13:36 28 Апреля 2021Политика
Кремль назвал досадной ситуацию с флагом РФ на турнире по шашкам в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с российским флагом, который произошел на турнире по шашкам в Польше.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с российским флагом, который произошел на турнире по шашкам в Польше.
Вчера, 27 апреля, на чемпионате мира по шашкам экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий прервал игру россиянки Тамары Тансыккужиной и ее польской соперницы Натальи Садовской. Он подошел к столу и убрал наклейку с именем участницы из РФ и триколор.
Песков назвал этот инцидент досадным. Возможно именно это и стало причиной проигрыша россиянки на мировом турнире, добавил он.