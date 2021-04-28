Проблемой содержания кладбищ в Коми займется местное правительство

Проблемы содержания кладбищ обсудили в ходе заседания Правительства Коми. Актуальной проблемой является нехватка мест для захоронения, отметила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Проблемы содержания кладбищ обсудили в ходе заседания Правительства Коми. Актуальной проблемой является нехватка мест для захоронения, отметила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Сейчас в столице региона находятся три действующих кладбища из восьми. Остальные пять территорий уже закрыты. Расширять их нет возможности, так как нужно переводить земли из лесного фонда в другую категорию. В связи с этим умерших хоронят в могилу родственника. Это допускается через 20 лет после первого погребения, отметила мэр Сыктывкара.

Министр Игорь Кузьмичев предложил обсудить альтернативные методы погребения, в частности кремацию. При этом глава Коми Владимир Уйба не поддержал инициативу. Руководитель администрации Любовь Доронина отметила, что в муниципалитете работают над созданием единого кладбища для нескольких поселений.