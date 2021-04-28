13:26 28 Апреля 2021Общество
Кремль отрицает существование "неофициальной статистики" Кабмина РФ по COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг существование "неофициальной статистики" Кабмина РФ по коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг существование "неофициальной статистики" Кабмина РФ по коронавирусной инфекции.
По его словам, в этом вопросе никакой "второй бухгалтерии" быть не может. Он назвал любые утверждения об обратном "абсурдными и не соответствующими действительности". Также Песков отрицательно ответил на вопрос, началась ли в России третья волна COVID-19.
"Нет. Вы цифры видите, они доступны всем", — подчеркнул он.
Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции ежедневно публикует все данные по количеству заболевших в России, по количеству смертей и выздоровевших. Отмечается, что на сегодняшний денб ситуация с коронавирусом в стране стабильна и находится под полным контролем.