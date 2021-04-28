Кремль отрицает существование "неофициальной статистики" Кабмина РФ по COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг существование "неофициальной статистики" Кабмина РФ по коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг существование "неофициальной статистики" Кабмина РФ по коронавирусной инфекции.

По его словам, в этом вопросе никакой "второй бухгалтерии" быть не может. Он назвал любые утверждения об обратном "абсурдными и не соответствующими действительности". Также Песков отрицательно ответил на вопрос, началась ли в России третья волна COVID-19.

"Нет. Вы цифры видите, они доступны всем", — подчеркнул он.

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции ежедневно публикует все данные по количеству заболевших в России, по количеству смертей и выздоровевших. Отмечается, что на сегодняшний денб ситуация с коронавирусом в стране стабильна и находится под полным контролем.