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13:26   28 Апреля 2021
Общество

Кремль отрицает существование "неофициальной статистики" Кабмина РФ по COVID-19

Кремль отрицает существование "неофициальной статистики" Кабмина РФ по COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг существование "неофициальной статистики" Кабмина РФ по коронавирусной инфекции.

По его словам, в этом вопросе никакой "второй бухгалтерии" быть не может. Он назвал любые утверждения об обратном "абсурдными и не соответствующими действительности". Также Песков отрицательно ответил на вопрос, началась ли в России третья волна COVID-19.

"Нет. Вы цифры видите, они доступны всем", — подчеркнул он.

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции ежедневно публикует все данные по количеству заболевших в России, по количеству смертей и выздоровевших. Отмечается, что на сегодняшний денб ситуация с коронавирусом в стране стабильна и находится под полным контролем.

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#россия #песков #статистика #коронавирус

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