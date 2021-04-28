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13:24   28 Апреля 2021
Политика

Юрист Монтян назвала пиаром закон о заочном осуждении жителей Донбасса

Юрист Монтян назвала пиаром закон о заочном осуждении жителей Донбасса

Закон о заочном осуждении жителей Донбасса является лишь техническим законом, который не имеет ценности.

Об этом заявила украинский юрист и адвокат Татьяна Монтян. По ее словам, закон о заочном осуждении, позволяющий проводить следственные действия в отношении жителей ЛДНР, является простым пиаром Киева.

"Отсутствие этого закона никак не мешало Украине осудить Януковича и к десяти годам приговорить Майю Пирогову, которая никуда не выезжала из ДНР", — цитирует Монтян EADaily.

Закон был принят депутатами Верховной рады Украины 27 апреля. Теперь заочный порядок осуждения может быть применен к лицам, находящимся на территории Донбасса и к лицам, объявленным в международный розыск.

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