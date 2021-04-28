Кремль еще не подтвердил встречу Путина с Байденом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Кремль пока не давал официального согласия на предложение американской стороны по проведению переговоров между главами государств.

Стоит отметить, что отношения между США и Россией резко ухудшились после неосторожного высказывания Байдена в адрес Путина. Москва в ответ на это отозвала своего посла в Вашингтоне.