13:16 28 Апреля 2021Политика
Кремль еще не подтвердил встречу Путина с Байденом
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Кремль пока не давал официального согласия на предложение американской стороны по проведению переговоров между главами государств.
Стоит отметить, что отношения между США и Россией резко ухудшились после неосторожного высказывания Байдена в адрес Путина. Москва в ответ на это отозвала своего посла в Вашингтоне.