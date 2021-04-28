Политолог Корнейчук раскрыл аферу Зеленского по поставкам газа жителям Украины

Политолог Дмитрий Корнейчук назвал завышение тарифов на газ для украинского населения аферой президента страны Владимира Зеленского.

Политолог Дмитрий Корнейчук назвал завышение тарифов на газ для украинского населения аферой президента страны Владимира Зеленского.

Эксперт в эфире телеканала "Первый независимый" сообщил, что украинский президент не выполнил обещание снизить вдвое цены на газ. Глава государства наоборот провернул одну из самых больших афер за 30 лет независимости страны, а также сделал то, о чем мечтали все олигархи.

По его словам, голубое топливо, которое по себестоимости равно 7-8 рублям, сейчас продается украинцам монополистами в 2 — 2,5 раза дороже.

"На этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается", — отметил Корнейчук.

Он подчеркнул, что такими тарифами жителей страны грабят, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.