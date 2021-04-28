Политолог Корнейчук раскрыл аферу Зеленского по поставкам газа жителям Украины
Политолог Дмитрий Корнейчук назвал завышение тарифов на газ для украинского населения аферой президента страны Владимира Зеленского.
Эксперт в эфире телеканала "Первый независимый" сообщил, что украинский президент не выполнил обещание снизить вдвое цены на газ. Глава государства наоборот провернул одну из самых больших афер за 30 лет независимости страны, а также сделал то, о чем мечтали все олигархи.
По его словам, голубое топливо, которое по себестоимости равно 7-8 рублям, сейчас продается украинцам монополистами в 2 — 2,5 раза дороже.
"На этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается", — отметил Корнейчук.
Он подчеркнул, что такими тарифами жителей страны грабят, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.