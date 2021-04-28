Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:15   28 Апреля 2021
Политика

Политолог Корнейчук раскрыл аферу Зеленского по поставкам газа жителям Украины

Политолог Корнейчук раскрыл аферу Зеленского по поставкам газа жителям Украины

Политолог Дмитрий Корнейчук назвал завышение тарифов на газ для украинского населения аферой президента страны Владимира Зеленского.

Эксперт в эфире телеканала "Первый независимый" сообщил, что украинский президент не выполнил обещание снизить вдвое цены на газ. Глава государства наоборот провернул одну из самых больших афер за 30 лет независимости страны, а также сделал то, о чем мечтали все олигархи.

По его словам, голубое топливо, которое по себестоимости равно 7-8 рублям, сейчас продается украинцам монополистами в 2 — 2,5 раза дороже.

"На этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается", — отметил Корнейчук.

Он подчеркнул, что такими тарифами жителей страны грабят, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #газ #афера #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров