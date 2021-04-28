Кремль пока не получил подтверждение от Лукашенко о приезде на парад Победы

В Кремле ничего не знают о планах президента Белоруссии Александра Лукашенко присутствовать на параде Победы в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ничего не знают о планах президента Белоруссии Александра Лукашенко присутствовать на параде Победы в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что отсутствие специальных приглашений не мешает союзникам России разделить радость этого дня в российской столице.

"Мне, честно говоря, неизвестно о том, что Александр Григорьевич Лукашенко будет присутствовать на параде. Но вы знаете, что у нас все-таки Союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь", — сообщил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, поменялась ли концепция Москвы относительно приглашения на парад с учетом поступивших накануне сообщений о планах Лукашенко приехать.