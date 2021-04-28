Песков ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане

Официальный запрос от президента Украины Владимира Зеленского на проведение встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане в Кремль не поступал.

Официальный запрос от президента Украины Владимира Зеленского на проведение встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане в Кремль не поступал.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что у Ватикана также нет официальной информации об идее провести там встречу лидеров России и Украины.

Также политик отметил, что не знает, готов ли Путин "куда-то ехать для встречи с Зеленским".

"Мы все исходим из того, что мы не являемся стороной конфликта, говорить о мире в Донбассе с нами не нужно. С нами нужно об этом говорить в рамках минской четверки", — сказал Песков.

Он добавил, если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения между Украиной и Россией, то Владимир Путин "будет рад видеть" его в Москве.