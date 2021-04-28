Песков не исключил укрупнение российских регионов

Кремль не исключает укрупнение российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не исключает укрупнение российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался о возможном укрупнении регионов в России на брифинге в среду. По его словам, это может произойти только в случае инициативы их жителей. Такой комментарий Песков дал на фоне заявления зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина об объединении регионов.