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13:08   28 Апреля 2021
Политика

Песков не исключил укрупнение российских регионов

Песков не исключил укрупнение российских регионов

Кремль не исключает укрупнение российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался о возможном укрупнении регионов в России на брифинге в среду. По его словам, это может произойти только в случае инициативы их жителей. Такой комментарий Песков дал на фоне заявления зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина об объединении регионов.

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#россия #песков #регионы

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