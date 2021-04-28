Вооруженный мужчина напал на детский сад и ранил 16 детей в Китае

В китайском Бэйлю злоумышленник нанес удары ножом 16 малышам и двум воспитателям в местном детском саду. Нападавшего задержали.

В китайском Бэйлю злоумышленник нанес удары ножом 16 малышам и двум воспитателям в местном детском саду. Нападавшего задержали.

Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (09:00 по московскому времени) в одном из частных детских садов. На место происшествия незамедлительно прибыла полиция. Следствие выясняет мотивы нападения и детали происшествия.

По сообщениям местных СМИ, в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР двое детей получили тяжелые ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу для оказания экстренной медицинской помощи.