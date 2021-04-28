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13:00   28 Апреля 2021
Общество

Главе брянского Роспотребнадзора посоветовали прокатиться в маршрутке

Главе брянского Роспотребнадзора посоветовали прокатиться в маршрутке

Жители Брянска призывают Роспотребнадзор усилить контроль за загруженностью маршрутных транспортных средств в период пандемии коронавируса.

Пользователи соцсетей выразили свое недовольство загруженностью маршруток в Брянске. Об этом сообщает местное издание "Городской32".

Критика со стороны горожан была вызвана решениями регионального Роспотребнадзора. Так, в ведомстве запрещают проведение одних массовых акций и разрешают проведение других. Например, под запрет попало проведение мотопробега, в то время как субботники были разрешены. Жители Брянска обратили внимание на то, что существует больше связанных с коронавирусом угроз. К их числу отнесли маршрутные такси.

"В маршрутках на работу едем, водитель набирает людей под завязку! Уже переполнена, остановку не просят, все равно останавливается и берет людей сколько влезет! Где здесь надзор?" — отметил один из пользователей.

Комментаторы издания выступили с призывом в адрес главного санитарного врача области Людмилы Трапезниковой. Ей предложили прокатиться на общественном транспорте в час пик.

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#общественный транспорт #маршрутки #надзор #коронавирус

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