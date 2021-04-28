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13:00   28 Апреля 2021
Происшествия

Экспертиза признала вменяемой вдову расчлененного рэпера Картрайта

Экспертиза признала вменяемой вдову расчлененного рэпера Картрайта

Марина Кохал, которую обвинили в убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта, признана вменяемой по результатам экспертизы, сообщил адвокат обвиняемой Сергей Лукьянов.

Лукьянов перед заседанием суда по продлению Кохал меры пресечения заявил, что психическое расстройство у нее все же есть. Однако другой защитник девушки подчеркнул, что диагноз не является страшным.

Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его останки были разложены по пакетам. Супругу убитого Марину Кохал задержали. После этого она была помещена в СИЗО. Причина смерти рэпера до сих пор не установлена.

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