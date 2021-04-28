МИД Японии выразит протест Китаю из-за карикатуры на известную гравюру

Японское внешнеполитическое ведомство выразит протест китайским коллегам по поводу карикатуры на знаменитую гравюру "Большая волна в Канагаве" художника Кацусики Хокусая.

Японское внешнеполитическое ведомство выразит протест китайским коллегам по поводу карикатуры на знаменитую гравюру "Большая волна в Канагаве" художника Кацусики Хокусая.

Об этом сообщило Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обнародовал в Twitter оригинальную гравюру и версию китайского иллюстратора. Он изобразил людей в защитных костюмах, которые что-то сливают в воду. Этот пост является отсылкой к решению властей Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан.

"Если бы автор оригинальной работы Кацусика Хокусай был сейчас жив, он бы тоже был очень обеспокоен японской радиоактивной водой", — подчеркнул Лицзянь.

Власти Японии обеспокоились этой публикацией. По словам собеседника Kyodo, внешнеполитическое ведомство страны посчитало пост оскорбительным и призвало удалить его.