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12:41   28 Апреля 2021
Спорт

Сборная Канады нанесла Швеции самое крупное поражение в истории ЮЧМ

Сборная Канады нанесла Швеции самое крупное поражение в истории ЮЧМ

Канадские хоккеисты со счетом 12:1 разгромили сборную Швеции в матче юниорского чемпионата мира, который продолжается в США.

Сборная Швеции после победы в стартовом матче ЮЧМ-2021 над Белоруссией крупно уступила канадцам. Матч в Плейно завершился поражением номинальных хозяев со счетом 1:12.

Единственную шайбу в составе сборной Швеции забил Симон Форсмарк. У канадцев заброшенными шайбами отметились Шейн Райт, Брэндт Кларк, Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш, Уайатт Джонстон, а также Логан Стэнковен. Стоит отметить, что сборная Швеции потерпела самое крупное поражение в истории юниорских первенств планеты по хоккею.

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#канада #швеция #хоккей #ЮЧМ-2021

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