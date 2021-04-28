Сборная Канады нанесла Швеции самое крупное поражение в истории ЮЧМ

Канадские хоккеисты со счетом 12:1 разгромили сборную Швеции в матче юниорского чемпионата мира, который продолжается в США.

Канадские хоккеисты со счетом 12:1 разгромили сборную Швеции в матче юниорского чемпионата мира, который продолжается в США.

Сборная Швеции после победы в стартовом матче ЮЧМ-2021 над Белоруссией крупно уступила канадцам. Матч в Плейно завершился поражением номинальных хозяев со счетом 1:12.

Единственную шайбу в составе сборной Швеции забил Симон Форсмарк. У канадцев заброшенными шайбами отметились Шейн Райт, Брэндт Кларк, Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш, Уайатт Джонстон, а также Логан Стэнковен. Стоит отметить, что сборная Швеции потерпела самое крупное поражение в истории юниорских первенств планеты по хоккею.