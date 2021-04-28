Экс-глава Курганской области шокирован словами Хуснуллина об упразднении региона

Олег Богомолов напомнил вице-премьеру о российском законодательстве.

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов с иронией отнесся к инициативе Марата Хуснуллина об «укрупнении регионов». Ранее вице-премьер назвал несколько областей, которые «не в состоянии ничего выполнять». Их, по мнению Хуснуллина, нужно объединить с соседними субъектами РФ.

«У нас таких экспериментаторов [как Хуснуллин] много. Можно, конечно, сравнивать Курганскую область с Тюменской, но, если у Тюмени убрать ее преференции от Ямала и Хантов [месторождения нефти в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах], посмотреть на экономический потенциал Тюмени, то мы бы еще посмотрели, кто сильнее – Курган или они», — заявил Богомолов.

Экс-глава Курганской области также напомнил вице-премьеру, что подобные решения обязаны принимать жители регионов, а не вышестоящие чиновники. Олег Богомолов посоветовал Марату Хуснуллину заняться организацией референдума на территории края.

«Пусть вице-премьер спрашивает у народа. Проводит референдум, как положено по закону. Причем и в том, и в другом регионе. И только после этого уже делает выводы. Для того, чтобы провести такую операцию, необходимо знать мнение народа, у нас все прописано. А вообще, когда мы [Курганская область] создавались в 1943 году, мы вышли из состава Челябинской области, а не Тюменской», — обратил внимание спикер.

Подробнее о том, какие регионы захотел упразднить вице-премьер Марат Хуснуллин, можете прочитать в нашем материале.