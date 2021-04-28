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12:35   28 Апреля 2021
Политика

Россия высылает ряд дипломатов стран Прибалтики

Россия высылает ряд дипломатов стран Прибалтики

Министерство иностранных дел России приняло решение о высылке нескольких дипломатов стран Прибалтики в качестве ответных мер на недружественные действия.

Уточняется, что персонами нон грата объявлены три сотрудника посольства Словакии, два дипломата Литвы и по одному представителю Латвии и Эстонии.

Стоит отметить, что вышеперечисленные страны ранее выслали российских послов в знак солидарности с Чехией. Официальная Прага же необоснованно обвинила Кремль в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

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