Россия высылает ряд дипломатов стран Прибалтики

Министерство иностранных дел России приняло решение о высылке нескольких дипломатов стран Прибалтики в качестве ответных мер на недружественные действия.

Министерство иностранных дел России приняло решение о высылке нескольких дипломатов стран Прибалтики в качестве ответных мер на недружественные действия.

Уточняется, что персонами нон грата объявлены три сотрудника посольства Словакии, два дипломата Литвы и по одному представителю Латвии и Эстонии.

Стоит отметить, что вышеперечисленные страны ранее выслали российских послов в знак солидарности с Чехией. Официальная Прага же необоснованно обвинила Кремль в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.