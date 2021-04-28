На Камчатке утвердили новый порядок выборов по Сети. Волгоградским активистам одобрили проведение референдума по смене часового пояса. А в Коми губернатор раскритиковал сторонников кремации.

Камчатский край. На Камчатке утвердили поправки в закон о выборах депутатов в Законодательное собрание. Жители смогут голосовать за народных избранников дистанционно и в течение трех дней. Сентябрьские же выборы пройдут в традиционном виде.

Республика Башкортостан. Глава закрытого города в Башкирии Межгорья Илья Терехов по собственному желанию досрочно сложил полномочия. Его кресло временно займет Вячеслав Калугин — первый заместитель руководителя муниципалитета.

Брянская область. Жители Брянска возмутились работой регионального Роспотребнадзора. По их словам, у надзорного органа нет логики в принятии решений. Так, накануне в городе запретили мотопробег, но разрешили провести субботники. Больше всего брянцев возмутило отсутствие контроля за работой маршрутных такси.

Республика Коми. Глава Коми Владимир Уйба высказался против кремации в качестве альтернативы захоронению, несмотря на то, что мест на кладбищах в регионе критически не хватает. По словам лидера республики, инициативу не одобрят ни православные жители Коми, ни мусульмане.

Приморский край. Суд обяжет экс-заместителя директора Департамента лицензирования и торговли Приморского края, осужденную год назад за взяточничество, вернуть всю сумму полученных денег. Речь, по словам регионального прокурора, идет о 1,5 млн рублей.

Белгородская область. Семерых белгородских госслужащих включили в список уволенных из-за утраты доверия. В реестр попали сотрудники миграционной службы, правоохранители, судебный пристав и таможенный инспектор.

Иркутская область. Вице-мэр Братска по строительству и городскому хозяйству Михаил Гарус дорабатывает на посту последние дни. С 30 апреля он уходит в отставку по собственному желанию. Сообщается, что должность замглавы чиновник занимал с 2017 года.

Республика Саха. Сегодня депутаты гордумы Якутска изменили бюджет и устав города. В последний внесено новое понятие «инициативные проекты», они предполагают участие жителей в принятии решений, касающихся их жизни. Бюджет в свою очередь увеличился на 1,7 млрд рублей. Средства пустят на муниципальные программы.

Новосибирская область. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирской компании «Тяжстанкогидропресс», там проводятся обыски. Известно, что завод задолжал миллионы рублей своим сотрудникам, а также двум крупным компаниям: «Горвоканалу» и «Ростелекому».

Волгоградская область. Областная дума в Волгограде одобрила народное голосование по смене часового пояса в регионе (на час вперед). Чтобы он состоялся, инициаторам референдума — местным активистам, — нужно собрать в поддержку более 36 тысяч подписей за 35 дней.

Забайкальский край. Депутат Заксобрания Забайкалья Константин Коростелев на ближайшем заседании парламента потребует отстранить от должности регионального министра природных ресурсов Сергея Немкова. Чиновник заявил, что недоволен работой главы ведомства.

Пермский край. Директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Он намерен бороться за кресло в Законодательном собрании региона.

Республика Крым. Зампред и временный руководитель Госкомитета по регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль уволилась по собственному желанию. На работу в ведомство она перешла в январе 2021 года из администрации Симферополя.

Омская область. Мэр Омска Оксана Фадина рассказала о том, чем будет заниматься, если победит на выборах в Госдуму осенью. Градоначальница объяснила, что хочет на федеральном уровне продвигать проекты по благоустройству общественных пространств.

Брянская область. Сестру бывшего замгубернатора Брянской области, который на днях неожиданно ушел в отставку, Татьяну Короткову поймали на нарушениях при госзакупках. Известно, что она занимает должность замдиректора Брянского техникума питания и торговли.